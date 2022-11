Dag van de Binnenvaart: Jasper is kapitein van een cruiseschip en is om de maand vier weken vrij

"We zitten nu aan het einde van het seizoen en het was een groot succes. We waren constant volgeboekt. En dat is fijn want we hebben heel lang stilgelegen tijdens de pandemie. Onze gasten komen voornamelijk uit de Verenigde Staten. Een cruise over de Rijn is een ideale manier om Europa te leren kennen. Elke dag ben je in een andere stad. Eigenlijk is dit gewoon een varend hotel."