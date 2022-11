Rellen op Volendamse Dijk na voetbalwedstrijd FC Utrecht

FC Utrecht won de uitwedstrijd in Volendam gisteren met 0-4. Nadat de wedstrijd was afgelopen liep het rond 20.00 uur uit hand op de Dijk. Naast een politiehelikopter werden er meerdere politiewagens ingezet om de supporters in bedwang te houden, laat een getuige uit het dorp weten. Volgens haar was het een lange tijd onrustig in het dorp. "De sfeer is gespannen. Jongeren worden door de politie weggesleept."