Schrappen gratis parkeren op feestdagen wekt irritatie in Utrecht: 'Belastingverhoging onder het mom van inclusie'

Marijn de Pagter, fractievoorzitter van de VVD in Utrecht, noemt het belachelijk dat nationale feestdagen worden aangegrepen voor het inclusie-vraagstuk. "Heel veel mensen hebben met Kerst of Pasen iets te vieren met hun familie of vrienden en gaan op pad. Je kan dan in elke gemeente gratis parkeren en ik wil dat dit in Utrecht ook zo blijft. Het is voor ons onacceptabel en niet gastvrij dat je hoge parkeerkosten moet gaan betalen om aan te schuiven bij het kerstdiner of paasontbijt. Bovendien gunnen we onze parkeerhandhavers ook een vrije dag met hun familie tijdens de feestdagen."