Treinverkeer weer opgestart na stroomstoring Utrecht Centraal

Reizigers zoeken naar oplossingen. Eén van hen is Justin. Zijn eindbestemming is Twente. Om precies te zijn: Goor. Hij probeert nu via station Utrecht Overvecht thuis te komen. Als het volgens plan verloopt, is hij om 23.00 uur thuis. “Irritant dit. Ik reis iedere zondag met de trein. De laatste paar weken heb ik veel vertraging. Het is nog nooit zo erg geweest.”