Utrechtse burgemeester Dijksma naar klimaattop Egypte om steden op de (klimaat)kaart te zetten

De Utrechtse burgemeester is niet alleen namens de stad Utrecht op de top. Door het stedennetwerk van de VN is ze aangesteld als 'speciaal gezant' op het gebied van klimaatverandering en hoe steden daarmee te maken krijgen. In een eerder interview met ANP benadrukte Dijksma dat ze daarin een belangrijke rol voor burgemeesters zag weggelegd. Volgens haar zouden er een boel zijn die, in tegenstelling tot veel regeringen, wél de urgentie inzien. "Want ja, het is hun stad die overstroomt."