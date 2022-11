1,4 miljard voor betere bereikbaarheid provincie Utrecht: 'Nodig voor ontsluiting nieuwe wijken'

Een ambitieus plan: een ondergrondse tramlijn, maar ervaringen uit het verleden(de Uithoflijn), leren dat de totstandkoming van zo'n project niet zonder slag of stoot gaat. Kostenoverschrijdingen, technische problemen, te late oplevering zijn niet ondenkbaar. Gedeputeerde van Essen: "Ja spannend is het wel. Het is ook belangrijk dat we afspraken met het Rijk gaan maken over de risico's en over kostenbeheersing. We moeten nu de ideeën gaan uitwerken tot een ontwerp dat klopt en waar budget voor beschikbaar is. Maar het is nódig, voor al die mensen die een betaalbare woning willen hebben. En het bouwen van die woningen kan alleen als we fors investeren in een openbaarvervoersysteem."