Wereld Diabetes Dag: 'Mensen onderschatten vaak de impact van deze ziekte'

Om dat te doen heeft Imre, die in het dagelijks leven theatermaker is, een voorstelling gemaakt over wat diabetes doet met zijn leven. Die was dit weekend te zien op theaterfestival Vuurol in de bossen bij Lage Vuursche. "Die voorstelling gaat vooral over het steeds maar moeten zoeken naar het juiste evenwicht. Voor mij zit dat hem vooral in het vinden van de balans tussen het monitoren van die waardes, en er tegelijkertijd niet ieder moment van de dag mee bezig zijn. Maar ik hoop dat ook anderen zich kunnen herkennen in de boodschap, omdat balans vinden in het leven universeel is."