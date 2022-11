Militairen in kazernes Doorn en Amersfoort opgepakt vanwege harddrugs

De Marechaussee benadrukt dat de strafbare feiten hebben plaatsgevonden in de privétijd van de militairen. Naast de kazernes in Doorn en Amersfoort, werden er ook aanhoudingen verricht op de kazernes in Hilversum, Oirschot en Schaarsbergen. Daarnaast werd er een militair tijdens een oefening in Duitsland aangehouden.