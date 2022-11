Liegende veelpleger uit Bilthoven moet de cel in voor woninginbraken Utrecht

Utrecht - Een man uit Bilthoven die in het voorjaar heeft ingebroken in meerdere huizen in Utrecht, moet van de rechter ruim anderhalf jaar de cel in. De Bilthovenaar drong binnen bij drie woningen, en liep tegen de lamp toen de recherche dna-sporen van hem vond in de huizen. Ook lagen er een gestolen kluis en sieraden bij hem thuis. Ondanks die bewijzen hield P.K. vol dat hij onschuldig was.