Nationaal Militair Museum onthult 'Nachtwacht van Soesterberg'

"De pet van de soldaat op links is erg opvallend", vertelt directeur John Sijmonsbergen van het Nationaal Militair Museum. "Op zijn pet staat de tekst 'Voor Koning en Vaderland' en dat vinden wij nu misschien wel heel normaal dat je voor je vaderland strijdt, maar in die tijd was dat bijzonder. Het koninkrijk was namelijk nog maar net gesticht. En toen kwam dus alweer die dreiging van Napoleon, die Nederland opnieuw wilde veroveren. Dus de term 'Voor Koning en Vaderland' was in die tijd een heel nieuw begrip."