Docu-serie over Utrechtse werven: 'Ontroerd van hoe mooi het gebied is'

Dat die kelders kwetsbaar zijn is niet verwonderlijk. De kelders zijn honderden jaren uit en stammen uit een tijd dat auto- en vrachtverkeer niet bestond. "Het is niet gemaakt voor de moderne tijd. Dat is ook het probleem: het is vaak niet goed gefundeerd, de afwatering is ook niet goed. Het is een kwetsbaar systeem." Ook vrachtverkeer en auto's die over de kelders rijden kunnen voor schade zorgen.