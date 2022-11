Boegbeeld Gemeentebelangen Groen Soest overleden: 'Zonder Harry Witte had Soest er heel anders uitgezien'

Harry Witte was in de jaren zeventig actievoerder in Soest. Hij was een van de krakers van sloopwoningen in de Molenstraat. In de jaren tachtig protesteerde hij tegen de sluiting van het toenmalige Soester natuurbad en tegen plannen voor een winkelcentrum en een doorgaande weg op de Eng. Het leidde in 1989 tot de geboorte van de lokale partij Gemeentebelangen Groen Soest, waarvan Witte mede-oprichter was.