Van Dom tot Dam: fietssnelweg komt dichterbij, maar wat gebeurt er met 'knelpunt Demkabrug'?

Er zijn nog heel wat hobbels te nemen voordat je langs het Amsterdam-Rijnkanaal naar de hoofdstad kan sjezen over de route van zo'n 40 kilometer. Een van de grootste knelpunten is de Demka-spoorbrug tussen Zuilen en industrieterrein Lage Weide. Dit is een cruciale schakel voor een snelfietsroute naar de hoofdstad, maar past in de huidige vorm niet in de plannen.