Eindelijk verbreding Rijnbrug Rhenen? '2026 is een utopie'

Gelderland was van mening dat het Rijk mee moest betalen aan de verbreding, vertelt wethouder Hans Boerkamp van Rhenen, daarom stond het project sinds vorig jaar stil. "Het verschil was groot tussen wat er nodig was en wat er beschikbaar was van de provincies. Dat verschil is nu een stuk kleiner, dus ik roep de provincies op om een stuk bij te passen zodat we zo snel mogelijk aan het werk gaan."