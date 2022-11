Gelderse politiek woedend over opkoop boerderijen voor de verbreding A27 bij Utrecht

Bovendien is Gelderland de provincie met de grootste problemen met stikstof en natuur. Volgens de boze politici heeft Gelderland vrijkomende stikstofruimte zelf hard nodig. "Het is toch wel opmerkelijk dat bedrijven dicht bij de Veluwe worden opgekocht om tientallen kilometers verderop in een andere provincie nieuwe uitstoot mogelijk te maken", stellen zij. Het ministerie zou de afspraken over extern salderen hebben geschonden. Ook zijn de provinciale spelregels over sloop en herbestemming van stikstofbelasters niet nageleefd. "Die regels zijn er niet voor niets: ze moeten criminaliteit en verloedering in het buitengebied voorkomen."