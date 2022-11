Elke maand nieuwe kleding? Geen probleem bij deze IJsselsteinse bibliotheek

Eigenaar Hanh hoopt dat ze "daar in Egypte" - waar de klimaattop nu is - ook de kledingindustrie bespreken. "Het is een van de meest vervuilende van de wereld. Er wordt zóveel gemaakt, gekleurd, weggegooid en verbrand. Daarom hoop ik dat mensen het nut gaan inzien van tweedehands kleding, met vrienden stukken gaan uitwisselen. Of bij een kledingbieb wat komen lenen. Dat zorgt ervoor dat we veel kleding gewoon in leven kunnen houden - zonder dat er wat nieuws voor in de plaats komt."