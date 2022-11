Verbod op lachgas: gouden greep of onuitvoerbare maatregel?

Onder lachgasverbruikers is een verschuiving gaande, ziet het Trimbos Instituut, het kennisinstituut voor onder andere drugs. De afgelopen jaren gebruiken weliswaar minder mensen lachgas, maar het aandeel jongeren – de groep die het meeste lachgas gebruikt – dat problematisch gebruikt, neemt juist toe, zegt een expert van het instituut. "Het gebruik van af en toe een paar ballonnen op een feest brengt niet hele grote risico's met zich mee, al kan het natuurlijk nog steeds verkeerd gaan. Maar van af en toe zo'n ballon op een feestje hebben we een verschuiving gezien naar gebruik vanuit de auto op een parkeerplaats. We zien jongeren die een grote tank voor zichzelf hebben en wel honderden ballons gebruiken. Dat leidt absoluut tot afhankelijkheid." Naast afhankelijkheid kan overmatig gebruik kan volgens de expert leiden tot neurologische uitvalsverschijnselen. "Zoals tintelingen in de handen en voeten. Soms kan het ernstiger uitpakken en leiden tot verlamming."

Trimbos is dan ook blij met het verbod, zegt een algemeen woordvoerder. "Zo'n verbod geeft een duidelijk signaal af dat lachgas geen onschuldig middel is. En het helpt om het aantal nieuwe gebruikers te laten dalen. Tegelijkertijd weten we dat mensen ondanks het verbod wel blijven gebruiken. Het blijft dan ook belangrijk om in te blijven zetten op preventie. Dus alleen een verbod, dat is niet genoeg."

Wat zeggen de cijfers?

Van de volwassenen heeft in 2021 7,9 procent ooit lachgas gebruikt, blijkt uit onderzoek van het Trimbos. Hiervan gebruikte 1,6 procent van de mensen het afgelopen jaar lachgas. Hoeveel mensen precies verslaafd zijn, is onbekend. Sinds 2015 zijn er geen nieuwe cijfers meer naar buiten gekomen in verband met de privacywetgeving. Wel is er onderzoek gedaan naar het aantal gezondheidsincidenten met lachgas, gebaseerd op gegevens van bijvoorbeeld ziekenhuizen en ambulancediensten. In 2021 waren er landelijk 141 gemelde lachgasincidenten. Dit is ongeveer 3,5 procent van de in totaal bijna 4000 incidenten met drugs.

In de afgelopen jaren (2017-2021) ziet het Trimbos dat steeds meer patiënten op de spoedeisende hulp belanden. Sinds 2017 is de bijdrage van lachgas aan het totaal aantal gemelde incidenten in ziekenhuizen van ongeveer 1 naar 7 procent gestegen. Bij ambulancediensten is de toename minder fors en hebben 2 procent van de meldingen met lachgas te maken. EHBO-diensten meldden in 2021 geen incidenten meer met lachgas, volgens het Trimbos "vermoedelijk door het verbod op de verkoop van lachgas en in de horeca en op evenementen in veel gemeenten."

Naast de gezondheidsincidenten registreerde politie in 2021 zo'n 5000 verkeersincidenten, schrijft de minister van Justitie Dilan Yesilgöz aan de Tweede Kamer.