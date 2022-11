Onnodig verscheuren Gazprom-contract kost gemeenten miljoen, Utrecht wil snel gesprek met Jetten

In onze provincie vonden Eemnes, Nieuwegein, Utrecht en Woudenberg een andere leverancier. Maar nu Gazprom deels in Duitse handen is gevallen is die overstap, vooral financieel gezien, niet handig. Bovendien is de overstap niet meer nodig, omdat Gazprom in Europa niet meer aan Rusland verbonden is, en dus niet meer in het sanctiepakket tegen Rusland valt.