Drukte bij Utrechtse uitvaartondernemers: 'Vorige week moesten we vijf families teleurstellen'

Toch leidt dat niet tot stress. "Het is allemaal te behappen en we doen er gewoon een extra tandje bij. Voor ons is het sowieso anders, want wij verzorgen veel repatriëringen van overledenen. Of je er nu tien, dertig of veertig doet, we kunnen meerdere meldingen van overlijden makkelijk achter elkaar wegwerken. In tegenstelling tot een uitvaart zijn er bij een repatriëring namelijk geen specifieke wensen waarmee we rekening moeten houden."