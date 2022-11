OM eist 16 jaar cel voor dodelijk geweld bij woninginbraak Breukelen: 'Ze sloegen letterlijk het leven uit Peter'

Bewoner Dhondt werd die nacht wakker van stemmen en het schijnsel van een lamp. De deur was geforceerd en een tas leek te zijn doorzocht. Dhondt deed bij de politie aangifte en samen met een buurman repareerde hij de deur. Maar verdachte A.T. zou toen al hebben besloten dat hij een team nodig had om twee dagen later opnieuw in te breken bij het huis op de Oud Aa. De koevoet werd verborgen in het struikgewas in de buurt.