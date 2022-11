Vrouw daagt Utrechts ziekenhuis voor de rechter vanwege verkeerde diagnose

Sylvia van der Veen ontdekte in 2015 een knobbeltje op haar borst. In het St. Antonius Ziekenhuis concludeerde een arts destijds dat het geen kanker was. Een aantal jaren later bleek bij een bevolkingsonderzoek dat dit wel degelijk het geval was en dat de kanker inmiddels was uitgezaaid. Deskundigen uitten eerder ook al kritiek op de handelwijze van het ziekenhuis.