Amersfoort ontvangt 95 miljoen euro voor bereikbaarheid 8500 nieuwe woningen

In een schriftelijk bericht van de gemeente laat wethouder Astrid Janssen van wonen weten dat ze heel blij is voor alle Amersfoorters die een woning zoeken. "Meer dan de helft van de nieuw te bouwen woningen zijn betaalbaar. Het gaat dan om sociale huurwoningen en middeldure woningen. Waardoor ook mensen die nu geen betaalbaar huis kunnen vinden en daardoor noodgedwongen duur huren of langer dan gewenst thuis wonen, in een passende woning kunnen wonen."