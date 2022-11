Oude stadhuis in Wijk bij Duurstede verkeert in zeer slechte staat: 'we hebben een instorting kunnen voorkomen'

Volgens Kosterman is het oude stadhuis in 'zeer slechte staat' en is dat het gevolg van decennia, misschien wel eeuwen slecht onderhoud. "Ook constructietechnische fouten uit het verleden komen nu naar boven bij het openbreken van het pand." Volgens de wethouder dreigde het pand zelfs in te storten in de hoek waar de VVV gehuisvest was. "Dat had tot heel nare gevolgen kunnen leiden."