Website op zwart of inleveractie: bedrijven gebruiken Black Friday voor duurzaamheid

"Dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling, die helemaal past in deze tijd", zegt hoogleraar Marketing aan de Nyenrode Business Universiteit Kitty Koelemeijer. Volgens haar is vrijwel ieder bedrijf vandaag de dag bezig met circulariteit en hoe dat te koppelen aan hun bedrijfsplan. "Het is iets waar ze niet onderuit kunnen, iets waar ze ook heel actief aan meewerken en over nadenken."