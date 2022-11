Coke, drank en prostituees: 68-jarige kringloopmedewerker verduisterde kwart miljoen

"Ik raakte verslaafd aan vrouwen, cocaïne en drank", zei de grote, gezette verdachte met gebogen schouders tegen de rechters. Tijdens zijn frequente bezoek aan een prostituee snoof hij grote hoeveelheden coke; wel 3 tot 4 gram per keer. Ja, hij had zich natuurlijk geregeld afgevraagd waar hij mee bezig was. "Maar de drang naar cocaïne is te sterk. Ik leefde eigenlijk twee levens."