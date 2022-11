Abcoude vangt 54 statushouders uit Ter Apel op

De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen gaat nog dit jaar 54 statushouders tijdelijk onderdak geven. Vanaf december worden zij zes maanden lang opgevangen in hotel Koekenbier in Abcoude. De statushouders komen over vanuit Ter Apel, waar de druk op de asielopvang al maanden erg hoog is. De gemeente organiseert een inloopavond voor buurtbewoners om vragen te beantwoorden.