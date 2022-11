Boycots en benefietconcerten vanwege WK in Qatar: 'Wij zenden het WK schaakboksen uit'

De Ping Pong Club in Utrecht weigert mee te doen aan een voetbalfeestje in Qatar. Komende maandag dus geen Nederland-Senegal in de horecazaak in de Concordiastraat. "Wij voelen ons helemaal niet goed bij dit WK vanwege de mensenrechtenschendingen en ik denk dat we veel metgezellen hebben in dit ongemak", zegt evenementenmanager Gaard van Vugt.