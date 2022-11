Gasleidingen in Maarssen na meerdere lekkages eindelijk vervangen: 'We hoeven niet meer bang te zijn'

Maandenlang heeft Van Holst samen met een aantal andere bewoners tevergeefs aan de bel getrokken omdat het niet veilig zou zijn. Hij is meerdere malen geëvacueerd, de brandweer stond een paar keer op de stoep en hij leefde voortdurend in onzekerheid omdat hij niet wist of het probleem was opgelost. Want hoe de lekken zijn ontstaan is nog steeds onduidelijk.