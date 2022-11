Werkdruk in de zorg opnieuw toegenomen: 'Nooit ruimte voor reflectie of een goede heidag'

Provincie Utrecht - De werkdruk in de zorg is opnieuw toegenomen. De helft van alle medewerkers omschrijft de werkdruk als (veel) te hoog, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een halfjaar eerder was dat nog 44 procent. Brancheorganisaties zijn niet verbaasd over de cijfers: "Verpleegkundigen worden geacht continu hun werk te doen."