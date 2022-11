Utrechtse hoogleraar wil de klimaatcrisis bezweren met beleggingen en investeringen

In Driebergen bij de Triodos Bank denken ze iedere dag na over groene en duurzame investeringen. Hans Stegeman is econoom en investeringsstrateeg bij de bank en legt de moeilijkheden uit die er zijn. "Een normale belegging, dat kan van alles zijn, dat is een doorsnede van de economie. Omdat een groot deel van de economie niet duurzaam is, de beleggingen dat ook niet zijn." Stegeman ziet dat het moeilijk is voor andere financiële instellingen om duurzame beleggingen aan te prijzen. "Zelf snap ik dat niet, ik denk dat het een keuze is."