De IJsselsteinse tram piept nog steeds, maar wel iets minder dan eerst

Dat ervaren ook René en Gerda Schuurman. Zij wonen al bijna veertig jaar aan het spoor in IJsselstein. De tram maakt af en toe wel minder geluid, maar weg is het nog niet. Wat opvalt is dat de tram vaker piept als-ie richting IJsselstein rijdt, dan richting Utrecht. Ook de weersomstandigheden en de rijstijl van de chauffeurs zijn van invloed. Kortom, veel factoren die ervoor zorgen dat de tram de ene keer meer overlast veroorzaakt dan de andere keer. Maar het effect van de wieldempers merken René en zijn vrouw in ieder geval niet: "Het is heel irritant, acht keer per uur."