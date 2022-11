Sylvia wil desnoods na haar dood rechtvaardigheid voor 'medische misser'

"Ik had een hele grote bobbel aan de zijkant van mijn borst. Daar ben ik mee naar de huisarts gegaan en die schrok. Hij zei meteen: hup, naar het ziekenhuis." Sylvia werd onderzocht in het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn. Daar concludeert de behandelend arts dat de knobbel in haar borst geen kanker is. Ook bij een vervolgonderzoek komt de arts tot dezelfde conclusie. Drie jaar later blijkt Sylvia uitgezaaide borstkanker te hebben wanneer ze meedoet aan een bevolkingsonderzoek. Er volgt een behandelingstraject, maar het is te laat. Sylvia heeft niet lang meer te leven.