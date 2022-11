Hoge energierekening betekent sluiting voor viswinkel Zeist: ‘Voelt alsof je op je eigen begrafenis bent’

Met waterige ogen helpen eigenaren Genita en Erik Wiegmans van Heerlijkheid Visspecialiteiten hun laatste klanten. Na vandaag is de viswinkel definitief gesloten. “De afgelopen week hebben we onze klanten laten weten dat deze zaterdag onze laatste dag is. Deze laatste dagen staan we met een brok in onze keel achter de toonbank. Sinds we het aan onze klanten hebben verteld, voelt het net alsof je op je eigen begrafenis bent. Met pijn in ons hart moeten we er na 17,5 jaar mee stoppen”, vertelt eigenaresse Genita Wiegmans.