Kinderen uit de provincie geven hun leven een 7,7

Ruim 2300 kinderen van 8 tot 18 jaar vulde een vragenlijst in voor het rapport, onder wie 182 kinderen uit Utrecht. Het is de eerste keer dat er in het rapport een indeling per provincie is gemaakt. Het doel hiervan is om te bekijken of kinderen gelijke kansen krijgen en zich overal in het land goed kunnen ontwikkelen. Dit is volgens de onderzoekers niet het geval.