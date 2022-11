Provincie is het unaniem eens: vriendschapsrelatie met Chinese Guangdong wordt verbroken

In de afgelopen jaren werden er meerdere moties en amendementen over het verbreken van de vriendschapsrelatie verworpen. In 2020 wilde het college, na evaluatie van de vriendschapsband, de relatie nog behouden. Inmiddels denkt de Provinciale Staten hier dus anders over is er besloten om de relatie te verbreken. Ook in andere provincies speelt dit vraagstuk, zo verbrak de provincie Noord-Holland de relatie met de provincie Shandong al.