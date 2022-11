Methanol, amfetamine en benzeen: dit wordt allemaal uit de grond gehaald bij sanering megadrugslab Overberg

De voormalige bewoner kende ze alleen van het groeten op straat, maar verder was er weinig contact. “In het begin heb ik me wel heel erg boos gemaakt. We waren natuurlijk bang dat er ook chemicaliën in onze tuin terecht waren gekomen. Maar dat is gelukkig niet het geval, alles is onderzocht. Het is fijn dat er nu iets gebeurt, we hebben er verder niet veel last meer van.”