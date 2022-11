Amersfoort vervangt bomen die door bomenbeul onherstelbaar beschadigd werden: 'Mooi signaal naar de stad'

Kraanen heeft direct na het incident direct contact opgenomen met de afdeling stedelijk beheer. "Ik heb toen gezegd: ook al is het begrotingstechnisch lastig, maar laten we die bomen zo snel mogelijk vervangen, want dit kan gewoon niet. Het is toen opgenomen in de vervangingsplanning van dit jaar. Dat er nu nieuwe bomen worden geplaatst is dus een mooi signaal naar de stad."