Utrecht zoekt oplossing voor problemen leerlingenvervoer: minder kinderen, meer begeleiding

Eerenberg erkent dat er problemen zijn, ondanks dat Willemsen - De Koning voldoet aan de voorwaarden. Volgens Eerenberg gaan 80 procent van de ritten netjes op tijd. Maar dat betekent dat 20 procent dat niet doet. Soms is dat maar een paar minuten, maar de wethouder hoort ook schrijnende verhalen over dingen die misgaan, zei hij in de raad. “Die gaan door merg en been. Het aantal van deze schrijnende verhalen is te hoog”, zei hij in de raad.