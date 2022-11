Vanuit dit verkeerscentrum loodst Rijkswaterstaat je door de spits: ‘Als je in de file wilt staan, moet je dat zelf weten’

Utrecht - Maar liefst ruim 900 kilometer file stond er vanochtend in het land. De drukste van het jaar zelfs. Maar niet alleen op de weg was het druk: in het verkeerscentrum van Rijkswaterstaat in Utrecht was het voor de verkeersleiders flink aanpoten om weggebruikers op de hoogte te houden van alle verkeersinformatie. En van opgelucht ademhalen is nog geen sprake: ook vanavond wordt er een flinke spits verwacht.