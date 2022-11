Tekort aan personeel kinderopvang blijft maar stijgen, aantal openstaande vacatures verdubbeld

De personeelstekorten binnen de kinderopvang veroorzaken problemen in de uitvoering, maar het beïnvloedt ook de tekorten in andere sectoren. Want soms kunnen ouders (nog) niet werken, of minder uren werken dan ze zouden willen, omdat er niet voldoende kinderopvang beschikbaar is. Afgelopen week nog luidde vakbond FNV en de Stichting Voor Werkende Ouders (SVWO) de noodklok over de staat van de kinderopvang. Ze zien de kwaliteit van de opvang en het nijpende personeelstekort als een groot probleem.