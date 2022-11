Derde verdachte opgepakt na zware mishandeling in nachtleven Veenendaal

In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 oktober werd een bedrijfsleider van een café zwaar toegetakeld in het centrum van de stad. Hij kreeg het aan de stok met iemand die uit een horecazaak was gezet. Meerdere mannen gingen vervolgens met elkaar op de vuist. Het slachtoffer kreeg een klap op zijn hoofd en toen hij bewusteloos op straat lag kreeg hij nog een harde schop in zijn gezicht.