Unieke dorpsdiepvries van Zijderveld stopt noodgedwongen: 'Een ramp voor het dorp'

Zet je muts maar op, want in het gebouw van de diepvriesvereniging Zijderveld is het zo'n 20 graden onder 0. Logisch, want anders zou die giga-diepvries ook niet werken. Beetje bij beetje wordt die vriezer de komende weken leeggegeten, want op 31 december stopt-ie ermee. "Helaas, het kan niet anders", zegt voorzitter Dick den Hertog.