Drie keer levenslang in MH17-proces: 'Een emotionele dag'

Op het moment van de ramp vochten in het gebied door Rusland gesteunde rebellen tegen het Oekraïense leger. Igor Girkin (51) was minister van Defensie in rebellenrepubliek Donetsk. Hij stuurde eenheden aan en hield contact met Rusland. Sergej Doebinski (60) was het hoofd van de inlichtingendienst in Donetsk. Oekraïner Leonid Chartsjenko (50) was commandant van de strijdende rebellen.