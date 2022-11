Tineke Schouten denkt nog niet aan stoppen en maakt nieuwe show ‘Dubbel’

Een paar jaar geleden was ze nog van plan om te stoppen na 40 jaar en 25 shows. Tijd voor het pensioen. Want ze wilde eindelijk eens tijd voor zichzelf hebben en reizen met haar man. Maar het loopt toch allemaal anders: "Anderhalf jaar eerder dan die 40 jaar kwam corona en ik merkte het eerste half jaar al dat ik me dood zat te vervelen. De eerste drie maanden vond ik heel lekker, omdat ik in 38 jaar niet gewend was een voorjaar mee te maken, dat ik gewoon 's avonds in de tuin kon blijven zitten met een wijntje. En mijn man is zijn been kwijt, het is sowieso geen man die houdt van wandelen en het theater, dus dan kunnen we maar lekker doorleven zoals we altijd hebben gedaan. Mijn man houdt van filmpjes, voetbal, boeken en van koken en ik vind het heerlijk om op het toneel te staan."