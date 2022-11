Bron van legionellabacterie in Houten nog altijd onduidelijk, GGD wil onderzoek stoppen

Eind september was in de gemeente Houten een opvallende toename van het aantal besmettingen. Daardoor liepen in totaal dertien mensen een legionellabesmetting op. De GGD startte een onderzoek en ontdekte vervolgens verhoogde concentraties legionellabacteriën in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap in Houten en bij de afvalwaterzuivering van Van der Velden Rioleringsbeheer in Schalkwijk. Op beide locaties zijn na de ontdekking direct maatregelen genomen en die blijven voorlopig gelden.