Utrechtse raad ruziet over windmolens Rijnenburg

Utrecht - Vier windmolens in de polder Rijnenburg gaan er komen, als het aan een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad ligt. Maar niet iedereen in de raad is daar blij mee. Het leidde vandaag opnieuw tot een verhit debat. De aanleiding voor het debat was een brief van wethouder Lot van Hooijdonk, waarin ze aankondigt dat Rijne Energie een concreet plan heeft ingediend voor die vier windmolens.