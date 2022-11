Twee miljoen extra nodig voor verbouwing theater Baarn: 'Dit kon je zien aankomen'

Het is niet de eerste keer dat het project vertraging oploopt. In Baarn leeft al jarenlang de wens om niet de bibliotheek maar juist het theater te verplaatsen. Door de Speeldoos naar het centrum te halen zou de winkelstraat een enorme impuls krijgen, verwachten voorstanders van dat idee. Nadat de raad in 2019 al eens met een grote verbouwing van het theater had ingestemd, gingen de harten van een aantal raadsleden toch weer sneller kloppen van een voorstel voor een cultuurhuis op de Brink.