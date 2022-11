Utrecht krijgt nieuw studentencomplex met ruim 900 woningen

Met de bouw hoopt de UU het gierende tekort aan studentenwoningen te beteugelen: "De woningnood onder studenten is erg hoog in Utrecht. Als UU willen we graag ruimte maken voor deze groep door meer studentenwoningen mogelijk te maken in het Utrecht Science Park. Nieuwe bewoners brengen levendigheid met zich mee in de vorm van betere voorzieningen en reuring, ook buiten kantoortijden. Dat willen we in dit gebied graag stimuleren", laat Margot van der Starre, vice-voorzitter van de UU weten.