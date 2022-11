Verkeersdrempels bij onveilige 'hotspots' in woonwijken Soest

De verkeersmaatregelen passen in de aanpak 'Te hard rijden' die Soest sinds 2019 voert. Om wegen in de gemeente veiliger te maken zou een aantal daarvan opnieuw ingericht moeten worden, maar volgens de planning zijn ze nog lang niet toe aan groot onderhoud. Om voor de top-10 aan gevaarlijke plekken in Soest toch iets te doen, heeft de gemeente via brieven voorstellen gedaan aan omwonenden om een drempel of plateau aan te leggen. De geadresseerden kregen vier weken de tijd om te reageren.