Pakketbuurtdepots in Utrecht moeten einde maken aan vele bestelbusjes in de stad

De depots komen naast de bestaande pakketpunten, waar bezorgers pakjes heen brengen als bewoners niet thuis zijn. "Het is en-en. De buurtdepots zorgen voor een betere verdeling over de stad." Wat hoopt Oosters daarnaast met de pakketbuurtdepots te bereiken? "Hopelijk zorgt het voor minder verkeer in de wijken en zien we niet meer vijf bestelbusjes in dezelfde straat rijden. Dat betekent minder uitstoot en dat is beter voor mens en milieu."